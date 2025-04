Il commento di Ferrara: "Tutti a scuola dal Palla. Il gruppo risponde"

"Il Professor Palladino ha preso la classe all'inizio dell'anno scolastico con le idee chiare. Ci ha impiegato un po' a sistemare le cose, cambiando banchi e studenti, fino a trovare la giusta sistemazione". Queste le prime dell'articolo d'opinione di Benedetto Ferrara sulle colonne del quotidiano La Nazione. Il noto giornalista fiorentino continua la sua analogia fra la Fiorentina e la classe di una scuola: "De Gea l'esame di maturità l'aveva già superato con il massimo dei voti ma ha deciso di tornare a scuola diventando il punto di riferimento per tutti. Più o meno stesso discorso per Gosens, motivatore della classe ed esempio per gli altri. Kean invece è cresciuto in un'algida scuola a nord ovest. Ha scelto di fuggire per trovare l'entusiasmo. Il prof chiama e Kean alza la mano e risponde. Cosa chiedere di più? Di non cambiare classe a fine anno. Poi c'è Dodo, uno che a scuola si diverte. Diverso il discorso per il ripetente Zaniolo, che ha girato tante scuole e avuto tante occasioni".

Infine Ferrara chiude con un commento sugli altri membri della rosa, da Gudmundsson a Comuzzo fino a Mandragora: "Gud è un ragazzo d'oro e decisamente originale. Sembra distratto ma poi ti consegna il compito. Comuzzo invece è il compagno timido e taciturno che non ha paura di niente. Poi ci sono Fagioli, che interviene con qualità, e Mandragora il capoclasse. Il prof è contento, ma ora viene il bello".