TUTTOSPORT, Antognoni shock: l'Unico10 saluta?

Anche l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina si concentra sul futuro di Franck Ribery ma dedica spazio anche al "caso" legato a Giancarlo Antognoni, il cui contratto scadrà alla fine di questo mese e sul quale ci sono ancora molti dubbi. La sensazione è che dopo alcuni anni in dirigenza (l'Unico 10 era tornato alla Fiorentina nel 2017) Antognoni potrebbe scegliere di "mollare" visto che la proposta che gli ha fatto l'attuale Fiorentina suona come un vero e proprio declassamento (da club manager passerebbe a ricoprire le mansioni di membro del settore giovanile e scouting). Anche a livello e economico tutto è ancora da definire ma sicuramente anche in quel caso si andrebbe incontro a un robusto taglio dell'ingaggio. Cosa accadrà? Sicuramente per Firenze perdere Antognoni sarebbe uno shock e per di più a pochi giorni di distanza dall'addio di un altro capitano viola, ovvero Dainelli.