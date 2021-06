SKY, Gonzalez è della Fiorentina: c'è la firma

Nico Gonzalez sarà un giocatore della Fiorentina. In queste ore sono arrivate le firme sui contratti, con il trasferimento dell'argentino dallo Stoccarda al club viola. La società tedesca, in giornata, aveva accettato l’ultima proposta da 23 milioni di euro più 4 di bonus per l’esterno argentino. L’operazione sembrava poter saltare, dopo le ultime vicende relative all’allenatore e il pressing del Brighton sul giocatore e la dirigenza tedesca. Alla fine, però, la Fiorentina è riuscita a prevalere. In attesa che si raggiunga un accordo col nuovo allenatore, i viola si preparano ad ufficializzare il primo colpo del mercato estivo.