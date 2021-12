REP.FI, L'opinione: Italiano premier se "salva" Koko

Spazio alla classica rubrica del venerdì "Il cubo di Kubic" sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze). Come analizza Stefano Cappellini nel suo fondo, l'ultimo vero ricordo della Salernitana è la bomba carta che era stata esplosa all'uscita dei giocatori dopo il primo tempo di Fiorentina-Grasshoppers di Coppa Uefa, giocata allo stadio Arechi non si poteva: su una vera beneficenza fatta agli svizzeri che la Viola di allora aveva saputo prendere a pallonate in quella partita d'andata e che invece, complice il 3-0 a tavolino inflitto dalla Uefa - passarono poi il turno. Passando ad aspetti più contemporanei, nessuno vuol credere che la truppa di Italiano abbia intenzione di ingolfarsi proprio ora, sul più bello. Con tre punti decisivi che possono arrivare già domani al cospetto del grande ex Ribery. A proposito di Italiano: se grazie a suo lavoro persino Kokorin dovesse tornare ad essere un giocatore di calcio, altro che Franco o Cartabia: abbiamo trovato chi può sostituire Draghi se dovesse diventare presidente della Repubblica.