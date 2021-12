NAZIONE, Rinnovi e riscatti, Barone &Co a lavoro

L'edizione odierna del QS de la Nazione fa il punto sulla situazione contratti in casa Fiorentina: sono sei le situazioni da sistemare da qui a breve per Joe Barone & Co. e la prima riguarda Lucas Torreira: per la Nazione è l'operazione più importante vista la centralità del giocatore nelle idee tattiche di Italiano e vista la scadenza del prestito a giugno, con la Fiorentina che lavora già al riscatto con l'Arsenal (riscatto fissato a 15 milioni). La trattativa coi gunners per l'uruguayano si intreccia anche con la situazione di Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio, tra le altre, anche del club londinese. Altri giocatori dal futuro da delineare sono Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara, entrambi punti di riferimento tecnici e carismatici del gruppo ed entrambi a caccia del rinnovo Saponara sarà uno svincolato ’puro’ dal primo febbraio, ma l’operazione prolungamento è già iniziata. Sul contratto di Bonaventura esiste invece un’opzione per far scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione. In fase di trattativa anche un eventuale prolungamento del contratto di José Maria Callejon, che potrebbe restare in viola fino al 2024, anche se l'arrivo di Ikone potrebbe chiudere gli spazi per lo spagnolo. Si lavora per capire il futuro di un altro spagnolo, Alvaro Odriozola, esterno di proprietà del Rela Madrid ed in prestito secco alla Fiorentina. Infine da definire anche il contratto di Antonio Rosati, che va in scadenza il 30 giugno e, in mancanza di accordi, potrebbe lasciare Firenze.

