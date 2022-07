GAZZETTA, Viola, il puzzle per l'Europa: ora Dodô

Ampio spazio ai colpi di mercato messi a segno in queste ore dalla Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport. Come spiega il quotidiano, la società viola "is on fire". I preziosi tasselli stanno inserendosi nel puzzle viola. Dopo Mandragora, ieri Luka Jovic e Pierluigi Gollini hanno fatto le visite mediche, accolti dall’entusiasmo dei tifosi, e sono pronti a cominciare l’avventura. Settimana prossima è atteso lo sbarco del quarto acquisto pesante, Dodò. E il puzzle formato Europa sarà (quasi) completo. La Fiorentina si sta attrezzando al meglio per affrontare campionato e Conference League. I piani della società e di Italiano prevedono di avere un paio di giocatori per ruolo.