GAZZETTA, Pezzella sta meglio: punta il Benevento

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nell'articolo che dedica alla Fiorentina, scrive delle condizioni di German Pezzella. Il capitano sta meglio dopo essersi sottoposto alla pulizia della caviglia, e se l'idea iniziale di Prandelli era quella di averlo a disposizione perlomeno nella partita in casa del Milan, sta prendendo piede l'ipotesi di un rientro anticipato, forse già alla ripresa contro il Benevento. Nella giornata di ieri l'allenatore ha parlato con il centrale argentino, che nel fine settimana prossimo potrebbe rivedersi già in gruppo con il resto dei compagni. Qualora dovesse esserci davvero, ecco che si riprenderà anche la fascia ceduta in prestito a Ribery in queste ultime uscite.