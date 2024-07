GAZZETTA, Per l'attacco torna di moda Gudmundsson

FirenzeViola.it

Un vecchio pallino che è tornato prepotentemente di moda: le strade tra Albert Gudmundsson e la Fiorentina potrebbero finalmente incrociarsi, dopo il mancato trasferimento durante il mercato invernale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola, la Fiorentina è alla ricerca di profili adatti per riempire le caselle reparto per reparto. Davanti piacciono molto Dallinga e Lucca, mentre sulla trequarti il nome di Colpani è in cima alla lista dei desideri di Palladino.

Tuttavia, la Fiorentina avrebbe offerto solo la soluzione del prestito, proposta che è stata respinta. E poi c’è lui, l’islandese che finora non ha ricevuto grandi attenzioni da grandi squadre, tranne dall’Inter, che però deve prima cedere alcuni giocatori. Per ora, Gudmundsson rimane solo un obiettivo di mercato che ritorna, ma presto ci saranno sviluppi.