GAZZETTA, Amrabat al posto di Torreira sabato?

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’ultima idea di formazione in vista della Juventus. Secondo la rosea, si è aperto il ballottaggio tra Amrabat e Torreira. L’ultimo periodo ha visto l’uruguaiano lottare contro svariati malanni fisici oltre che fare a cornate con una condizione fisica che non ne vuol sapere di tornar quella dei giorni luccicanti. Intanto Amrabat, chiamato in causa più spesso, ha giocato probabilmente le migliori partite da quando veste il viola. Sabato sera contro la Juventus la tentazione di rimettere “Sofy” in mezzo al campo c’è, anche per la tipologia di gara. Contro le big infatti, Amrabat è stato recentemente protagonista di gare eccellenti. Basti pensare alla vittoria di Napoli, alla sconfitta contro il Milan dove è stato il migliore in campo (1 maggio) tanto da costringere Italiano a riproporlo contro la Roma per scelta tecnica la settimana successiva (9 maggio).