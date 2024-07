GAZZETTA, A centrocampo idea Cardoso del Betis: valutazione sui 20-25 mln

FirenzeViola.it

A centrocampo la Fiorentina segue l'americano Johnny Cardoso, classe 2001 del Betis Siviglia, si legge su La Gazzetta dello Sport. Nato negli USA, Cardoso è un profilo affascinante per la provenienza e le caratteristiche tecniche. Garantisce quantità ed equilibrio, sarebbe perfetto per la mediana di Palladino. La richiesta del club spagnolo sui 20-25 milioni di euro spaventa, ma non blocca la speranza. Per una Fiorentina ambiziosa, come più volte ribadito dagli stessi protagonisti del club, Cardoso sarebbe il nome perfetto in grado di dare un chiaro segnale di rilancio di questo mercato.