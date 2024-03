CORR SPORT, 7 volte 10 per la bandiera della Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In occasione dei 70 anni di Giancarlo Antognoni, Alberto Polverosi, sulle colonne odierne del Corriere dello Sport-Stadio, si concentra sulla figura dell'ex numero 10 viola. Anzi come scrive Polverosi: "L'unico 10. Il Capitano". Lunedì primo aprile, il giorno di pasquetta e degli scherzi, Antognoni spengerà 70 candeline. La sua ultima partita in maglia viola è datata 17 maggio 1987, era un Fiorentina-Atalanta e, visto che la 10 era sulle sue spalle, un giovane Baggio vestiva la 11. Sono passati ormai più di 30 dalla sua gara di addio a Firenze nel 1989 eppure ancora oggi i più piccoli lo acclamano.

Antognoni ha dedicato tutta la sua carriera alla Fiorentina, rifiutando la corte delle squadre più blasonate e mancando di vincere qualche trofeo in più. Tra le grandi bandiere del nostro calcio che tanto hanno dato ad una sola maglia, è stato sicuramente quella che ricevuto meno in cambio. Solamente una Coppa Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese.

Ancora oggi in Fiesole sventola una bandiera con la sua immagine e la scritta "Onora il padre". Antognoni non si è mai sottratto alle sue responsabilità, e anche per questo Firenze lo amerà per sempre. Con la società viola targata Rocco Commisso ha rotto in maniera dolorosa, non solo per lui, ma per tutta la città. Lunedì sono 70 anni, o meglio 7 volte 10, per Giancarlo Antognoni.