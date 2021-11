COR. SPORT, Viola su Alvarez ma la Juve rilancia

Come scrive il Corriere dello Sport, in Argentina sono convinti che il cerchio attorno a Julian Alvarez (QUI la scheda del giocatore) possa restringersi a due pretendenti: Fiorentina, da sempre attenta ai profili sudamericani come dimostra l’affare Gonzalez, e Juventus. Il River, dal canto suo, sta lavorando al rinnovo di contratto, soprattutto per non vederselo svalutato sotto il profilo economico: l’obiettivo è quello di prolungare l’attuale accordo, con scadenza dicembre 2022, di due anni, mantenendo invariata la clausola rescissoria, compresa tra i 20 e 25 milioni di euro. Attenzione però alla Juventus che, in vista della prossima estate, potrebbe provare ad anticipare la chiusura dell’operazione, avendo capito che strappare Vlahovic alla Fiorentina, in questo momento, è difficilissimo.