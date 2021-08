COR. SPORT, Manca solo la firma al rinnovo di DV9

La Fiorentina vede il traguardo per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il Corriere dello Sport scrive che dal club viola fanno sapere come manchi solo la firma, e la serenità di Joe Barone dopo aver visto sabato sera Darko Ristic, procuratore del serbo, è un segnale preciso. Confortato da un altro non meno indicativo: il club non ha ricevuto alcun tipo di offerta dal Tottenham per Vlahovic.