COR.SPORT, Henrique, no ai 20 mln: c'è pessimismo viola

© foto di pietro.lazzerini

Luiz Henrique resta il grande obiettivo di mercato della Fiorentina per questo mese di gennaio, ma la trattativa risulta essere sempre più complicata. Lo spiega il Corriere dello Sport-Stadio, come già fatto da FirenzeViola.it: il Botafogo continua a chiedere una cifra esorbitante: 30 milioni di euro. Mentre i viola hanno avanzato un'offerta che supera i 20 milioni tra parte fissa e bonus ma che non soddisfa le pretese del club bianconero. Oltretutto bisogna considerare che l'attaccante è stato chiesto da due club di Premier League, uno dei quali sarebbe il Crystal Palace di cui il presidente del Botafogo, John Textor, detiene parte delle quote. Le squadre inglesi - ribadisce il quotidiano - avrebbero superato economicamente l'offerta della Fiorentina.

Il Corriere ribadisce che da parte della dirigenza viola filtra pessimismo sulla possibile chiusura dell'affare viste le pretese dei carioca, tanto che Pradè e soci non sarebbero intenzionati a rilanciare ancora. Ciò non toglie che la volontà dello stesso Luiz Henrique possa fare la differenza, visto che la prospettiva di giocare in Italia lo ha sempre allettato, probabilmente più di calcare i campi della Premier. Sta di fatto che Textor non vuole scendere a patti con nessuno.