LUIZ HENRIQUE, OFFERTA VIOLA NON SODDISFA IL BOTAFOGO: IL PUNTO

© foto di pietro.lazzerini

Luiz Henrique era e rimane un sogno di mercato. Questo significa che la Fiorentina è interessata per davvero e che ha provato a convincere il Botafogo, bottega decisamente molto cara. Tanto che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'ultima offerta da oltre 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus non basterebbe a far vacillare i bianconeri. Che per inciso continuano a pretendere 30 milioni di euro, una cifra oggettivamente fuori budget per il club viola.

Concorrenza folta e ben assortita.

Come vi raccontavamo nella giornata di ieri sono in ballo pure due squadre di Premier League, una delle quali sarebbe il Crystal Palace di cui il presidente del Botafogo John Textor detiene una parte di quote. La Fiorentina avrebbe formulato la proposta economicamente meno allettante, per quanto Luiz Henrique sia interessato a giocare in Serie A. Ma la società brasiliana non intende scendere a patti con nessuno: la richiesta era e rimane quella di partenza.

Dal club sensazioni negative.

La Fiorentina continua a far filtrare pessimismo. L'attaccante classe 2001 è nelle idee della dirigenza viola da due mesi, ma la valutazione fatta dal Botafogo non può essere raggiunta dalla società di Rocco Commisso che non ha intenzione di rilanciare più di quanto abbia già fatto. Nelle prossime ore Luiz Henrique deciderà la soluzione migliore per il proprio futuro. Ben conscio di poter accettare anche la corte del Lione, opzione mai tramontata.