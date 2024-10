COR SPORT, È una Fiorentina storica

FirenzeViola.it

"Pomeriggio da incubo per il Lece, pomeriggio perfetto per la Fiorentina (al netto degli infortuni di Gudmundsson, soprattutto, e Kean che preoccupano l'ambiente viola): ci sarebbero mille aggettivi per descrivere l'una e l'altra squadra dopo un 6-0 in trasferta, ma incubo e perfetto rendono bene l'idea". Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina in edicola apre così le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina. Scommessa vinta per Palladino che a Lecce ripropone uomini e modulo uguali a quelli visti due settimane fa contro il Milan al Franchi.

Belle risposte da tutti i singoli e belle risposte da una gruppo che sta trovando sempre di più la sua identità. La Fiorentina ha subito preso in mano il pallino del gioco imponendo al Lecce la propria superiorità. Tutto facile nel primo tempo, tutto ancora più facile nella ripresa dopo che il match era già in cassaforte con il risultato sul 3-0 e i salentini in 10 dopo l'espulsione di Gallo. La Fiorentina ha giocato a calcio, ha giocato per segnare, consapevole che la svolta c'è stata.