COR.FIO., L'opinione: "Turni di riposo troppo massicci"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino trova spazio il classico editoriale del giorno post-partita, a firma di Ernesto Poesio, che analizza così la debacle della Fiorentina in terra cipriota contro l’Apoel: "Alla vigilia della partita, Palladino si era lamentato per il poco interesse verso la sfida con l'Apoel, soprattutto dopo il terzo posto in campionato. Purtroppo, la gara non ha certo riavvicinato il pubblico viola alla Conference League, con un risultato negativo e un gioco deludente che ha reso la partita quasi insostenibile. La responsabilità è da attribuire principalmente ai giocatori di Palladino, che non sono riusciti ad alzare il ritmo né a migliorare la qualità del gioco.

La squadra B, purtroppo, non ha approfittato dell'occasione per dimostrare il proprio valore, lasciando spazio a una mediocrità generale. La sconfitta, sebbene brutta, dovrebbe essere archiviata rapidamente, senza lasciare scorie in vista degli impegni futuri. Tuttavia, potrebbe servire da lezione per evitare turni di riposo troppo massicci quando la posta in palio è più alta".