COR.FIO., Bonaventura non rinnova: Palladino ha inciso

Il rinnovo di Giacomo Bonaventura con la Fiorentina non arriverà. Scrive ciò il Corriere Fiorentino distribuito oggi in edicola, sottolineando che dopo settimane di incertezza - si legge sul quotidiano -, è questo l’esito degli ultimi confronti andati in scena tra Daniele Pradè ed Enzo Raiola (agente del centrocampista) e a questo punto sarebbe davvero clamoroso se lo scenario cambiasse. Ad incidere sull'esito sarebbero state le diverse vedute di natura strettamente contrattuale, con la Fiorentina che proponeva un ingaggio al ribasso e un accordo solamente per un altro anno, mentre Bonaventura chiedeva un biennale a cifre non tanto inferiori rispetto al milione e mezzo, più bonus, guadagnati fino a oggi.

Ma sulla decisione, continua il Corriere, hanno inciso anche le valutazioni e le indicazioni di Raffaele Palladino che, evidentemente, non ha ritenuto fondamentale la conferma del numero 5, pronto ora a spostarsi altrove: negli Usa, forse, o magari con Italiano a Bologna - chiosa il quotidiano -.