"Ho scelto chi mi ha voluto di più. Moise mi ha detto che qui si sta bene", le parole di Fagioli al Corriere dello Sport

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli si è raccontato in esclusiva al Corriere dello Sport che ha pubblicato l'intervista nell'edizione in edicola questa mattina. Dopo aver accennato del periodo della squalifica e analizzato il passaggio dalla Juventus alla Fiorentina (QUI il primo estratto dell'intervista) il talento classe 2001 spiega perché, tra le altre offerte arrivate alla Juventus a gennaio, abbia scelto la Fiorentina: "C’era il Marsiglia, c’erano diversi club. Ho scelto chi mi ha voluto di più, sono state fondamentali le chiacchierate con Pradè, con Goretti e Palladino. Moise? Lui mi ha detto 'vieni qui che si sta bene'. Il Viola Park è davvero fantastico".

Riguardo invece alla collocazione tattica, se in un centrocampo a due o a tre, Fagioli risponde così

"Dipende da cosa mi chiede l’allenatore, se devo stare più alto o più basso. Con Palladino gioco a tre e mi trovo bene. E le tre partite in una settimana non mi pesano. Stanchezza? A vent’anni è impossibile, a trenta forse. È anche vero che il giocatore esperto sa come dosare le energie".

Nel periodo in bianconero il regista della Fiorentina ha giocato con tanti calciatori di livello che gli hanno insegnato tanto

"Ho imparato tanto da Ronaldo, ma è fin troppo facile dirlo. E da Buffon, Chiellini, Bonucci, Mandzukic, Dybala"

Prima di chiudere l'ex Juventus torna sui suoi errori, sulla squalifica e sulla sua ripartenza in viola

"Sbagliare è umano, soprattutto a una certa età, con questo non mi assolvo. Importante è non ripetere l’errore, gli errori... Le persone che ti vogliono veramente bene le riconosci nel momento della difficoltà, quando tutto intorno a te è nero. Io la squalifica non la dimentico, me la porto dentro, ma adesso sono ripartito. Perseverare nel giusto, questa è la vera battaglia che so di poter vincere".

Infine Fagioli tocca il tema Nazionale sottolineando come tornare a vestire l'azzurro sia per lui un obiettivo

"Spero di poter tornare in Nazionale il più velocemente possibile, non posso non considerarlo un obiettivo"