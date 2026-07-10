Calciomercato Matias Moreno torna al Viola Park ma il futuro è in bilico: sui di lui club italiani e spagnoli

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Matias Moreno si è presentato oggi al Viola Park per i consueti test fisici e per le visite mediche, ma il suo futuro resta incerto: ecco la situazione

Tra i giocatori arrivati oggi al Viola Park per sostenere le consuete visite mediche e i test atletici in vista dell'inizio del ritiro estivo c'era anche Matías Moreno. Il difensore argentino, classe 2003, è rientrato alla Fiorentina dopo l'esperienza in prestito al Levante, in Liga, maturata nel corso dell'ultima stagione. Arrivato a Firenze nell'agosto del 2024 dal Belgrano, il centrale è tornato a disposizione del club viola e nei prossimi giorni si allenerà al Viola Park, in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Sul fronte mercato, infatti, la situazione è ancora aperta. Nelle ultime settimane Moreno ha ricevuto diversi apprezzamenti sia dall'Italia che dall'estero: in Serie A si è mosso il Monza, mentre dalla Spagna sono arrivate alcune manifestazioni d'interesse. Al momento, però, le proposte recapitate alla Fiorentina non sono state considerate all'altezza delle richieste del club, che continua a valutare le possibili soluzioni. La situazione resta quindi in evoluzione.