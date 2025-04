Gosens preoccupa, i tempi di recupero. Il riscatto non è in discussione

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di Robin Gosens e dell'infortunio che lo ha messo ko in un momento clou della stagione della Fiorentina. La speranza è quella di rivederlo in campo nel giro di un paio di settimane, ma in casa viola la preoccupazione per il ginocchio è tangibile. Ieri è arrivato il comunicato del club viola che parla di edema osseo trattato con un protocollo conservativo, è plausibile pensare che Gosens possa restare fuori per la doppia sfida al Celje e magari anche per le prossime due gare di campionato contro Parma e Cagliari, ma l’ipotesi di rivederlo in campo a fine mese contro l’Empoli non è campata in aria. Anche perché, oltre a conoscere la problematica, è lo stesso Gosens il primo a volersi mettere nuovamente a disposizione del tecnico, ulteriore testimonianza del suo attaccamento alla maglia.

Il riscatto non è in discussione. Problema al ginocchio a parte non è comunque in discussione la permanenza in viola di Gosens, anche se alla fine non dovesse tagliare il traguardo di presenze necessario a rendere obbligatorio il riscatto (da 7 milioni di euro) dall’Union Berlino. La società ha infatti già deciso di confermare l’esterno, considerato elemento fondamentale non solo per le doti calcistiche ma pure per quelle umane.