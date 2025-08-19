Sorteggi di Conference League il 29 agosto alle ore 13. Calendario il 31

La novità di questa stagione è che per la prima volta i sorteggi delle fasi a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Conference League saranno riuniti in un unico speciale show, in diretta dal Grimaldi Forum di Monaco, semplificando i contenuti e massimizzando l'impatto di entrambi i sorteggi.

Il nuovo spettacolo combinato della UEFA Europa League e della UEFA Conference League metterà in risalto entrambi i sorteggi, celebrando le squadre che aspirano a sollevare due dei trofei europei più belli del mondo.

L'evento avrà luogo alle 13:00 di venerdì 29 agosto (per la Champions invece il 28 agosto alle 18:00), quando i club e i loro tifosi si sintonizzeranno per scoprire i loro avversari per la seconda stagione della nuova entusiasmante fase del campionato.

Le due estrazioni saranno effettuate in un formato completamente digitale, utilizzando la stessa tecnologia digitale già utilizzata lo scorso anno per estrarre istantaneamente gli avversari, consentendo un processo di estrazione fluido, efficiente e veloce.

Cosa c'è di diverso nei sorteggi della UEFA Europa League e della UEFA Conference League?

Non il software: è lo stesso già in uso. Grazie alla sua flessibilità, il sistema può sorteggiare gli avversari per tutte le squadre una dopo l'altra – come nella UEFA Champions League – oppure sorteggiare tutti gli abbinamenti all'istante con una sola pressione del pulsante. Quest'ultimo caso sarà il caso della UEFA Europa League e della UEFA Conference League.

Cosa succederà allora?

Un evento, due sorteggi : il sorteggio della UEFA Europa League sarà seguito dal sorteggio della UEFA Conference League, entrambi previsti nella stessa cerimonia.

Sistema di estrazione digitale: sul palco non vengono utilizzate palline fisiche. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all'inizio di entrambe le estrazioni, attivando così la selezione casuale degli avversari, inclusi chi gioca in casa e chi gioca in trasferta.

Rivelazione: dopo che il software ha eseguito l'estrazione completa, gli abbinamenti e chi giocherà ogni partita in casa o in trasferta verranno resi noti progressivamente, gruppo dopo gruppo, a partire dal gruppo 1, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori.

Quando sarà noto il calendario delle partite?

Le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine dei sorteggi, tuttavia i calendari delle partite con le date e gli orari di inizio saranno elaborati in seguito e comunicati entro e non oltre domenica 31 agosto.