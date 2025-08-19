Calciomercato CSKA Mosca in attesa di risposte da Beltran: pronti 11 milioni per la Viola

Sono giorni di riflessione per Lucas Beltran. L'ex River Plate sta decidendo se accettare o meno la proposta del CSKA Mosca che nell'ultima settimana ha mostrato un forte interesse nei suoi confronti. Entro un paio di giorni l'argentino scioglierà le riserve. I russi, che non avevano ancora trattato di fatto con la Fiorentina, hanno offerto 11 milioni di euro al club di Rocco Commisso che da parte sua ha già accettato.