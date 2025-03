Gosens: "Firenze è casa mia, sto bene qui. Manca poco all'opzione di acquisto"

Il terzino della Fiorentina, Robin Gosens, ha parlato a Kicker della sua avventura a Firenze: "Questa ormai è casa mia, quando mi sento mentalmente sereno, e percepisco la fiducia e l'apprezzamento dell'ambiente, tutto questo influisce positivamente su di me. E sul mio rendimento. Sono in ottima forma, sia fisica che psicologica. Non ci dovrebbe volere molto prima di diventare ufficialmente un giocatore viola, dato che esiste un'opzione di acquisto al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Siamo vicini al traguardo".