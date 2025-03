Gosens a DAZN: "Sapevamo quanto conta con la Juventus per i nostri tifosi"

Robin Gosens ha parlato a DAZN al fischio finale di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole: "Premio molto importante dopo il passaggio del turno giovedì, vogliamo lottare anche in campionato per un posto in Europa e volevamo questa vittoria. Sappiamo quanto conta questa partita per questa piazza e per i nostri tifosi. Che bello".

Eppure non vai in Nazionale...

"Ovviamente il CT fa le scelte e vanno rispettate. Io cerco di mettere ogni giorno il mio meglio per aiutare la squadra, poi spero che possa tornare anche la Nazionale perché per un giocatore è la cosa più bella. Io però sono concentrato sulla Fiorentina e sul nostro obiettivo stagionale".