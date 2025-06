Goretti alla Juventus? Per la Gazzetta il dt della Fiorentina piace ai bianconeri

vedi letture

Damien Comollì è stato presentato ieri come nuovo direttore generale della Juventus. Nell'ambito di un profondo restyling societario serviranno però altre aggiunte nell'area sportiva dei bianconeri. Lo spiega la Gazzetta dello Sport che, a proposito di figure che potrebbero entrare nel club, fa il nome anche di Roberto Goretti, attuale Dt della Fiorentina e fresco di rinnovo coi viola fino al 2027. Alla Juventus, scrive la rosea, servono certezze. E Comollì è già a lavoro per potenziare il quadro dirigenziale.

L’organizzazione, finora caratterizzata da una struttura quasi monocratica con Cristiano Giuntoli in qualità di plenipotenziario, è destinata a trasformarsi in un organigramma più articolato e strutturato. Tra i tanti profili valutati, i nomi attualmente più accreditati sembrano essere tre: quello di Roberto Goretti appunto, attuale direttore tecnico della Fiorentina; ma anche quello di Javier Ribalta, direttore sportivo dell’AEK Atene, già in passato in bianconero e collaboratore di Tudor ai tempi del Marsiglia; e poi c'è Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa. Restano più defilati, ma comunque sullo sfondo, altri nomi noti come Frederic Massara, Hasan Salihamidzic e Diego Lopez.