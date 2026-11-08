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Tra gol ed errori, Fiorentina e Juventus vanno alla sosta con un pareggio

Tra gol ed errori, Fiorentina e Juventus vanno alla sosta con un pareggioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:45Primo Piano
di Ludovico Mauro

La ripresa si apre senza cambi, ma con la Fiorentina che passa subito avanti: grande lavoro sulla fascia di Jimenez, dal suo cross arriva il tap-in vincente di Njie che fa ancora esplodere il Franchi. La Juventus prova a reagire subito e i cambi di Spalletti danno immediatamente un po' di dinamismo, tanco che Zhegrova disegna un traversone perfetto per la testa di Douglas Luiz, maldestro a spedire la palla sopra la traversa.

Il 2-2 bianconero arriva però pochi minuti dopo, con un'uscita completamente fuori tempo di De Gea su calcio d'angolo: Bremer segna tutto solo di testa. Da quel momento la partits scorre con la Juventus più vivace e pericolosa della Fiorentina, stanca fisicamente e scesa di ritmo nel corso della partita. Non si registrano altre palle gol colossali, se non qualche assalto finale più d'impeto che tecnico: al Franchi Fiorentina e Juventus si spartiscono la posta in palio.