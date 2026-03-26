Giuseppe Commisso festeggia l'Italia e Kean. Il messaggio all'attaccante
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"Good job and congratulations Moise". Questo il messaggio che il Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha voluto mandare all'attaccante viola dopo la rete contro l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff Mondiale che ha sancito la prima vittoria della compagine di Gattuso.
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Perché va confermato Vanoli, perché serve un altro tecnico. Perché va trattenuto Kean, perché va ceduto a 62 milioni. Nella prossima stagione Fagioli deve fare il capitanodi Luca Calamai
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Angelo GiorgettiI retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
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