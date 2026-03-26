Giuseppe Commisso festeggia l'Italia e Kean. Il messaggio all'attaccante

Giuseppe Commisso festeggia l'Italia e Kean. Il messaggio all'attaccanteFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:00Primo Piano
di Redazione FV

"Good job and congratulations Moise". Questo il messaggio che il Presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha voluto mandare all'attaccante viola dopo la rete contro l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff Mondiale che ha sancito la prima vittoria della compagine di Gattuso. 