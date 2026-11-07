Giaccherini: "Gonçalves? Io metterei sempre i giocatori di qualità"

L'ex centrocampista della Juventus, Emanuele Giaccherini, si è così espresso a Lady Radio sulla squadra bianconera e la sfida contro la Fiorentina: "La Juventus ha dei limiti, ma le ultime due vittorie hanno dato fiducia. La squadra è giovane e mancano dei titolari importanti. La partita è aperta a qualsiasi scenario. La Fiorentina ha grande talento, costruisce e segna. Contro il Sassuolo ha trovato gol importanti, come quello di Mastantuono".

Come disporrebbe questa Fiorentina, che è molto qualitativa?

"Sono sempre per mettere i giocatori di qualità e talento. Contro la Juve è la partita dell'anno, ci vuole coraggio da parte di Vanoli. Goncalves faccio fatica a tenerlo fuori, mi fa impazzire. Non voglio escludere, in futuro, di vederlo come falso nueve al posto di Pellegrino. Se lo metti dietro la punta devi trovare l'equilibrio con il centrocampo e la difesa".

Qual è la sua opinione sul reparto offensivo viola?

"La Fiorentina ha tanti giocatori di talento nella trequarti. L'attaccante che gioca con gli esterni poteva essere la ciliegina sulla torta. Pellegrino e Beto sono due punte da area di rigore, ma non hanno quella qualità tecnica".