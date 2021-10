GAZZETTA, Pedro rialza Sarri e la Lazio. Viola spenti

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Maurizio Sarri ha vissuto per molto tempo a Formello e quindi è cambiato poco nella sua quotidianità, quando è stato imposto il ritiro causa disastro a Verona. Ai giocatori invece la clausura, ora terminata, sembra sia servita per confrontarsi e riuscire a reagire: che sia attaccamento alla maglia o voglia di svignarsela da imposizioni un po’ antiche, importa poco ai tifosi. Certo è che nella ricerca della continuità, è la Lazio a rendere più stabile il cammino, mentre la Fiorentina conosce la quinta sconfitta in dieci giornate. Per fortuna di Italiano le altre sono tutte vittorie, quindi permane una soddisfazione da nuovo ciclo, con sei punti in più dell’anno scorso, però la maturità di squadra non è ancora stata raggiunta e anche l’esame dell’Olimpico è stato fallito: questo è il quarto k.o. nelle ultime sei uscite. Tra alti e bassi, la Lazio invece si rialza con Pedro, si fa forza con alcune certezze, tipo l’inviolabilità della fortezza di casa: 16 vittorie e due pareggi nelle ultime 18 gare in campionato. La Fiorentina resta ferma a un misero tiretto in porta.