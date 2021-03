GAZZETTA, In prima: "Il Milan vuole Vlahovic"

Il Milan vuole colmare il gap con Inter e Juventus, e per farlo, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, si prepara ad un grande mercato estivo: con l'eventuale qualificazione in Champions sarebbero pronti oltre 70 milioni da investire. Dove? Le attenzioni maggiori sono in attacco, con il rinnovo di Ibrahimovic come priorità. Ma l'idea della società rossonera è puntare forte su Dusan Vlahovic della Fiorentina, così da permettere allo svedese di rifiatare e avere un'alternativa di livello. Si parla di una quotazione di 40 milioni per il classe 2000 viola, anche se il proprietario Commisso fa muro, scrive la rosea. Il serbo, però, non rinnova il contratto in scadenza nel 2023 e tutto è possibile su questo versante. Di sicuro lo stima Pioli, che lo ha fatto debuttare in maglia viola.