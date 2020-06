GAZZETTA, Immobile e L. Alberto ribaltano la Viola

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Lazio torna a -4 dalla Juventus e la fiammella della speranza si è riaccesa. Sì, ma quanta paura ha fatto la Fiorentina, la quale è passata in vantaggio con un capolavoro di Ribery e ha rischiato di chiudere la partita all'alba del secondo tempo. La traversa che ha salvato Strakosha su tiro di Ghezzal è come un cartello con scritto: avanti con la lotta scudetto.