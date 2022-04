FREY, Viola ha due portieri di lusso. Ieri un'impresa

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey si è espresso a Italia 7, all’evento "Vinitaly", che si tiene Verona. Il francese ha rilasciato dichiarazioni sulla prestigiosa vittoria dei viola sul Napoli e anche su altri temi: "Sono davvero contento per la vittoria dei viola. Sono stato 15 giorni fa allo stadio con l’Empoli, ma ieri è stata davvero una grande impresa. Vincere al Maradona col Napoli che lotta per lo scudetto è una vittoria pesante, veramente un’impresa, che ti mette in condizione di combattere per l’Europa.”

Europa che manca da tanto.... “Manca tuttora, ma vedo segnali molto positivi. Credo che ad oggi la Fiorentina abbia trovato un allenatore che ha delle idee buone e che ha capito bene la piazza.”

Come lo vedi Terracciano in porta? “Io credo che la Fiorentina abbia due numeri 1 di lusso, che sono Terracciano e Dragowski. Poi c’è Rosati dietro, che è un grande uomo spogliatoio. Oggi la Fiorentina è fortunata perché ha due ottimi portieri.”

Il tuo cuore in fondo è ancora a Firenze: “L’avete visto 15 giorni fa quando sono tornato allo stadio. Erano anni che non provavo certe emozioni, mi tremavano le gambe, non mi succedeva nemmeno quando giocavo. Tutto ciò la dice lunga sul rapporto tra me e la piazza, la curva. Mi aspettavo questa accoglienza ma è stata davvero magica, ringrazio la gente tutt'oggi per l’affetto che mi dimostra tutti i giorni. È davvero meraviglioso.”