FirenzeViola Fiorentina-Juventus, verso il tutto esaurito in vista di domenica

Cresce l'attesa a Firenze in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus, con lo stadio Artemio Franchi che viaggia verso il tutto esaurito. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sugli spalti sono attese quasi 24mila persone, pronte a sostenere la squadra in una partita particolarmente importante per la stagione viola.

La coreografia del tifo organizzato

A rendere ancora più speciale l'atmosfera ci penserà la Curva Fiesole, che ha già preparato una coreografia dedicata all'occasione. L'obiettivo sarà quello di caricare la squadra fin dal riscaldamento e trasmettere tutto il sostegno del pubblico in una sfida molto sentita dalla tifoseria. Il Franchi si prepara dunque a vivere una serata di grande partecipazione, con il pubblico viola pronto a fare la propria parte.