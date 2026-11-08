Franchi verso il sold-out con la Juve: i settori con biglietti ancora disponibili

Manca poco per riempire anche gli ultimi vuoti. Il Franchi va incontro alla Juventus con il tutto esaurito a un passo e una coreografia pronta ad accompagnare l’ingresso in campo delle squadre. Questa sera Firenze proverà a giocare la sua partita anche sugli spalti: la classifica e le difficoltà della stagione non hanno tolto richiamo all’appuntamento più sentito, quello per cui il pubblico viola continua a mobilitarsi. Il riferimento è quota 23.132 spettatori, il limite dell’attuale capienza, raggiunto finora soltanto nella serata del centenario contro il Frosinone.

L’ultimo dato disponibile, 22.500 biglietti venduti, racconta una rincorsa ormai vicina al traguardo. La curva e i due parterre sono esauriti da giorni: restano posti in alcuni settori centrali della tribuna coperta e in Maratona. Lo riporta questa mattina l'edizione odierna de La Nazione.