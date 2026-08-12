Diritti tv, secondo Gazzetta Fiorentina settima con 45,4 milioni

Diritti tv, secondo Gazzetta Fiorentina settima con 45,4 milioniFirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Ieri alle 23:00Primo Piano
di Redazione FV

Fiorentina settima nella graduatoria di ripartizione ufficiale dei diritti tv della Serie A 2025-26, secondo quanto riporta gazzetta.it in base ad un documento interno della Lega Calcio consultato dalla stessa rosea. Al club viola andrebbero infatti 45,4 milioni dietro a Inter (80,2), Milan (72,1), Napoli (67,2), Juventus (63,1), Roma (62,9) e Lazio (51,4) mentre lascia alle spalle di poco Atalanta (43,8), Bologna (42,8) e Como (40,2). Fanalino di coda il Pisa con 24 milioni percepiti.

La ripartizione e i parametri

La Fiorentina paga ovviamente i risultati e la classifica di questa stagione mentre viene "salvata" da risultati storici e degli ultimi 5 anni (che invece penalizza ad esempio il Como, premiato a sua volta dai risultati di quest'anno) che sono i 4 parametri in base ai quali si assegnano i soldi per quanto riguarda i risultati sportivi; poi c'è il radicamento sociale che consiste in audience media (Fiorentina ottava, dietro anche al Como oltre alle big elencate prima, dove primeggia la Juve), spettatori allo stadio (settima dietro alle solite dominate dal Milan) e minutaggio giovani (dove è seconda dietro solo alla Juventus). Radicamento sociale e risultati sportivi sono le parti variabili mentre tutte hanno diritto ad una quota fissa del 22%.