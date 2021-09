FRANCHI, Boato dalla Fiesole coi viola in campo

Clima già elettrico allo stadio Franchi, a poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter: al momento dell'ingresso in campo della squadra viola (che è uscita sul terreno di gioco per saggiare il terreno, non ancora per riscaldarsi) dalle poche centinaia di persone sedute in Curva Fiesole si è generato un spontaneo boato di entusiasmo: c'è davvero tanta voglia di calcio questa sera allo stadio e l'attesa è altissima.