FOTO FV, Viola a lavoro. Assenti Igor e Zurkowski

Fiorentina in campo per l'allenamento alla vigilia del fondamentale match d'andata col Twente: dalle 9:30 Vincenzo Italiano ed i suoi hanno iniziato la seduta di rifinitura al Centro Sportivo Davide Astori. In campo anche Giacomo Bonaventura e Riccardo Sottil, che ieri si erano allenati a parte ma che sembrano quindi arruolabili per il preliminare di Conference League. Non si sono visti invece Igor e Szymon Zurkowski: con ogni probabilità sia il centrale brasiliano che il centrocampista polacco, alla presa con alcuni problemi fisici, non saranno della partita domani. Ecco foto e video realizzati dai nostri inviati durante la parte di allenamento a porte aperte per la stampa: