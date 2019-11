FOTO FV, Prandelli ritira il premio "Giglio d'Oro"

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina ed ex ct dell'Italia tra le tante squadre guidate nella sua carriera, è stato premiato questa mattina con il premio "Giglio d'Oro" in onore di Alfredo Martini ex ciclista su strada e dirigente sportivo scomparso nel 2014. Di seguito la foto di FirenzeViola.it nel momento in cui il tecnico lombardo ha ritirato il premio.

