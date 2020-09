FOTO FV, "O tutti o nessuno!". Lo striscione...

Dopo il comunicato di ieri da parte della Curva Fiesole (LEGGI QUA) è apparso fuori dallo stadio uno striscione che recita: "O tutti o nessuno!". Il riferimento è chiarissimo e si riferisce alle nuove norme per la riapertura degli stadi che non sono contestate dagli Ultras, ma che allo stesso tempo vengono giudicate impossibili da rispettare per chi come loro vive il calcio e la Fiorentina come una vera e propria passione che non contempla il distanziamento.