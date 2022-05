FOTO FV, I tifosi "festeggiano" la sconfitta del Pisa

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DUTU-ACF, PRESTO UN INCONTRO PER IL RINNOVO Fiorentina ed Eduard Dutu, il rapporto prosegue: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo la buona stagione fatta dal difensore rumeno con la maglia del Montevarchi (26 presenze in campionato nella sua prima stagione tra i professionisti) l'entourage del... Fiorentina ed Eduard Dutu, il rapporto prosegue: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it dopo la buona stagione fatta dal difensore rumeno con la maglia del Montevarchi (26 presenze in campionato nella sua prima stagione tra i professionisti) l'entourage del... NOTIZIE DI FV DAL CS, OGGI VISITE DI PRADÈ E BONAVENTURA: LE FOTO Primi giorni di post-season anche per la Fiorentina, con tutte le attenzioni che sono incentrate sul mercato ed in particolare sulla vicenda legata al futuro di Lucas Torreira: oggi al Centro Sportivo Davide Astori si è visto il DS Daniele Pradè, arrivato poco... Primi giorni di post-season anche per la Fiorentina, con tutte le attenzioni che sono incentrate sul mercato ed in particolare sulla vicenda legata al futuro di Lucas Torreira: oggi al Centro Sportivo Davide Astori si è visto il DS Daniele Pradè, arrivato poco... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi