FOTO FV, Commisso sugli spalti al V.Park. C'è De Gea

Fonte: dall'inviata Luciana Magistrato

Rocco Commisso non si vuole perdere la prima partita di Champions League della storia del Viola Park. Sugli spalti dello stadio Curva Fiesole per il calcio d'inizio della sfida della Fiorentina contro il Wolfsburg per l'andata del preliminare della competizione europea c'è il presidente della Fiorentina con al fianco la moglie Catherine e il direttore generale Alessandro Ferrari. A godersi il match anche David De Gea, portiere della prima squadra maschile.