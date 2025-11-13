Vanoli subito netto al VP. CorSport: "Parole decise e sguardo sicuro"

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive di un Paolo Vanoli subito netto, con sguardo sicuro e parole decise all’inizio della conferenza stampa che doveva essere di presentazione (e lo è stata), ma che diventa un manifesto d’intenti per tirare la Fiorentina fuori dai guai. L’allenatore spinge su un concetto: “So cos’è Firenze e forse era destino che dovessi accettare questa sfida. Sono motivato e non ho paura.

Sarà un percorso lungo, difficile e bisogna mantenere la lucidità”. Il quotidiano scrive infine che l’ex Torino ha firmato un contratto fino a giugno con opzione a favore della società per estenderlo di un anno.