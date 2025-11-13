Viola, numeri catastrofici. Tuttosport: "Vanoli sa che non sarà facile"
FirenzeViola.it
Questa mattina Tuttosport dedica spazio alle prime parole in sala stampa, al Viola Park, del nuovo allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Il quotidiano sottolinea come l’ex Torino sappia bene che il compito che lo aspetta non è una passeggiata: la squadra viola è ultima con 5 punti e 0 vittorie, ha la peggior difesa del campionato con 18 reti subite in 11 giornate e 17 punti in meno rispetto a un anno fa. “La strada sarà lunga e difficile ma non ho paura di questa sfida, conosco Firenze e forse era destino, di certo allenare questa squadra era un mio desiderio” alcune delle dichiarazioni di Vanoli”.
Pubblicità
Primo Piano
Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e societàdi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Vanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Copertina
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Mario TeneraniUn piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com