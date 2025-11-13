Viola, numeri catastrofici. Tuttosport: "Vanoli sa che non sarà facile"

Questa mattina Tuttosport dedica spazio alle prime parole in sala stampa, al Viola Park, del nuovo allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli. Il quotidiano sottolinea come l’ex Torino sappia bene che il compito che lo aspetta non è una passeggiata: la squadra viola è ultima con 5 punti e 0 vittorie, ha la peggior difesa del campionato con 18 reti subite in 11 giornate e 17 punti in meno rispetto a un anno fa. “La strada sarà lunga e difficile ma non ho paura di questa sfida, conosco Firenze e forse era destino, di certo allenare questa squadra era un mio desiderio” alcune delle dichiarazioni di Vanoli”.