Tiene banco Kean, Gazzetta: "Gli è costato forzare contro il Milan"

vedi letture

Come scrive La Gazzetta dello Sport, al Viola Park tiene banco Moise Kean, infortunio. L’ex Juventus ha cominciato un lavoro di terapia per capire come recuperare dell’infortunio alla tibia. Forzare a San Siro contro il Milan forse gli è costato - si legge - perché, entrando a Mainz, ha ripreso una botta proprio lì. Ora verrà monitorato giorno per giorno ma l’obiettivo è quello di recuperarlo per la sfida del 22 contro la Juve al Franchi.