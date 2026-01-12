Fortini-Roma, offerta in arrivo. Non ha ancora deciso di lasciare la Fiorentina

Nei discorsi imbastiti tra Fiorentina e Roma in sede di mercato, non si parla solo di Tommaso Baldanzi. Il fantasista è abbastanza vicino ai viola, oggi le parti ne discuteranno di nuovo ma oltre all'ex Empoli ci sarà modo di parlare anche di Niccolò Fortini: l'esterno classe 2006 è gradito eccome ai giallorossi, che presenteranno un'offerta attorno ai 10 milioni di euro per il suo cartellino.

Il giocatore era già stato cercato in estate proprio dai capitolini che offrirono 13 milioni più 3 di bonus, ora Fortini è anche valorizzato da una prima metà di stagione di buon livello e sul tavolo resta sempre una questione tattica che a Firenze lo potrebbe penalizzare (modulo non proprio congeniale a lui) e un contratto fino al 2027 che in caso di permanenza dovrà necessariamente essere rinnovato (ad ora guadagna circa 100mila euro annui). Da parte del ragazzo, però, ribadisce La Nazione, non è ancora maturata del tutto la convinzione di lasciare già adesso la Fiorentina.