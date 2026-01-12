Milan graziato a Firenze, la Gazzetta: "La disperazione della Fiorentina funziona meglio"

"Il Milan continua a essere equo con le squadre in lotta per la salvezza: dopo il pareggio contro il Genoa, il pari contro la Fiorentina". La Gazzetta dello Sport fa il punto così sull'andamento della squadra di Allegri, fermata ieri a Firenze e quasi sconfitta per mano dei viola: "L’1-1 di ieri sta stretto alla Fiorentina: al 95’ Brescianini ha scosso una traversa e poco dopo Maignan ha evitato la sconfitta con una super parata su Kean. È vero che nel primo tempo Pulisic aveva sciupato tre occasioni gol, due clamorose, ma nel complesso la disperazione della Fiorentina, la sua voglia di tirarsi fuori dal pantano della zona retrocessione, ha funzionato di più e meglio delle ambizioni del Milan", continua l'analisi della Rosea.

"Un Milan sano avrebbe cercato la vittoria, questo Milan incerto ha rischiato di andare sotto al 95’: traversa di Brescianini e poi Kean sciupone davanti a Maignan. Un gigantesco doppio “fiuuu”, per citare un’espressione allegriana", l'espressione finale della Gazzetta per descrivere il quasi ko rimediato dal Milan al Franchi.