La Roma insiste per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni alla Fiorentina
Non solo campo, con la Fiorentina che oggi ha pareggiato al Franchi per 1-1 contro il Milan, in casa viola continua a muoversi tanto soprattutto in termini di mercato. Stando infatti a quanto raccolto dalla nostra redazione la Roma continua il suo pressing per il laterale viola Niccolò Fortini, subentrato oggi all'83' al posto di Parisi. I giallorossi stanno preparando una proposta per il classe 2006 da circa 10 milioni di euro. In estate la stessa Roma sempre per Fortini aveva offerto 13 milioni più 3 di bonus.
3 Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Fiorentina-Milan 1-1, le pagelle: Fagioli leader, Comuzzo sale in cielo ma perde Nkunku, ok Gud non Kean
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
