Calciomercato

La Roma insiste per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni alla Fiorentina

La Roma insiste per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni alla FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:00Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Non solo campo, con la Fiorentina che oggi ha pareggiato al Franchi per 1-1 contro il Milan, in casa viola continua a muoversi tanto soprattutto in termini di mercato. Stando infatti a quanto raccolto dalla nostra redazione la Roma continua il suo pressing per il laterale viola Niccolò Fortini, subentrato oggi all'83' al posto di Parisi. I giallorossi stanno preparando una proposta per il classe 2006 da circa 10 milioni di euro. In estate la stessa Roma sempre per Fortini aveva offerto 13 milioni più 3 di bonus.