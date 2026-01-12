"Fiorentina irriconoscibile, riaffiorata. Ma piedi per terra": l'analisi del CorSport

vedi letture

"Era andata bene alla Fiorentina alla fine del primo tempo, è andata benissimo al Milan alla fine del secondo: i viola continuano a migliorare prendendo sempre più fiducia nelle loro possibilità". Inizia così l'analisi del Corriere dello Sport-Stadio, a cura di Alberto Polverosi, dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan di ieri pomeriggio, in cui si è vista la squadra di Vanoli ancora più pronta di quanto non sia stata finora: "E qui riaffiora la Fiorentina. Come era successo all’Olimpico, per 45 minuti non è quasi entrata in campo, ma negli altri 45 è tornata squadra. Il Milan è sparito di scena, la Fiorentina ha preso l’iniziativa, ha attaccato, creato occasioni e segnato. E quando è stata ripresa al 90', ha avuto ancora la forza di reagire, centrando una traversa e sbagliando il gol del 2-1 con Kean. Ora la squadra c’è.

È da cinque partite, dal 5-1 sull’Udinese, che è in fase di rilancio. Il pareggio non l’aiuta granché, se oggi il Genoa batte il Cagliari la zona-salvezza si allontana di nuovo, ma sono l’atteggiamento, lo spirito e il gioco che danno l’idea di una squadra irriconoscibile, nel senso che adesso la Fiorentina non si riconosce più in quella inguardabile di un mese fa. Se a qualcuno, al Parco Viola, viene voglia di sentirsi sollevato prenda la classifica in mano così torna subito con i piedi per terra", il commento del quotidiano sul futuro della Fiorentina.