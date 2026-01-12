Finale ancora fatale, Tuttosport: "Il Milan si salva ancora: Viola, altro rimpianto"

"Il Milan si salva ancora. Per i viola altro rimpianto". Tuttosport inquadra così il 2-2 maturato ieri al Franchi tra Fiorentina e Milan, dove sono i rossoneri a riprendere il risultato nonostante i meriti della squadra di Vanoli nell'arco del match: "Questo Milan ha sette vite, ma per lo scudetto non può bastare, i rimpianti come gli errori restano. Nessun dubbio che la Fiorentina, pur sempre in zona retrocessione, adesso è più squadra per spirito e atteggiamento al di là dei minuti finali che si confermano ancora fatali (5 match di A in cui ha vanificato 3 vittorie e 2 pareggi, 21 punti complessivamente rimontati), ma nel primo tempo nonostante la maggior mole di gioco i viola non hanno ha mai davvero impegnato Maignan.

Al contrario di De Gea che ha dovuto alzare le barricate per non farsi superare da Pulisic (due volte). E quando l’americano è riuscito a aggirare il portiere viola ha finito per tirare sull’esterno della rete. Gli sbagli alla fine si pagano e così nella ripresa, che Vanoli ha seguito da uno sky box perché espulso per proteste, una Fiorentina sempre battagliera, applaudita dai suoi tifosi, è riuscita con Comuzzo a fare il sorpasso sfruttando anche il calo di prestazione del Milan. Un calo per certi versi inspiegabile visto che Allegri dopo un’ora aveva inserito tutti assieme Leao, Rabiot, Bartesaghi e poco più tardi Fofana. Il cambio decisivo, con l’inserimento della terza punta per Pavlovic uscito sanguinante da un testa a testa con Comuzzo, si è dimostrato però solo l’ultimo, Nkunku, che al 90’ con un gran destro ha evitato alla sua squadra la caduta al Franchi prima della traversa e dell’intervento di Maignan", il pensiero del quotidiano torinese.